João Neto: advogado influencer suspeito de agredir a companheira é preso

O advogado e influenciador João Neto, de 47 anos, foi preso preventivamente por praticar violência doméstica contra sua companheira na última segunda-feira (14/4), no Bairro Jatiúca, em Maceió (AL). A decisão foi tomada após uma audiência de custódia que aconteceu nesta terça-feira (15). Segundo a Polícia Civil de Alagoas, ele foi preso pelo crime de lesão corporal nos termos da Lei Maria da Penha.

No boletim de ocorrência, a vítima, de 25 anos, relatou ter sido empurrada, o que a fez cair e bater o queixo no chão, causando-lhe um corte profundo. Na sequência, ela foi levada para o hospital onde foi submetida aos cuidados médicos necessários.

Imagens da câmera de segurança do edifício flagram a mulher deixando o local coberta de sangue. João Neto também aparece na gravação, com um pano em mãos, tenta colocá-lo no queixo da vítima, que nega a ajuda algumas vezes, até o agressor inserir o pano à força.

Os policiais da Operação Policial Litorânea Integrada (Oplit) conseguiram localizar e prender o homem, próximo ao hospital em que a jovem estava recebendo atendimento médico. Ele foi conduzido para Central Flagrantes, onde os procedimentos legais foram adotados e foi preso.

Em uma nota de esclarecimento oficial, publicada na rede social do advogado, sua defesa diz que “toma ciência das reportagens que circulam quanto ao suposto cometimento de crime no âmbito da violência doméstica”.

Confira a nota na íntegra:

"A defesa do Advogado João Neto, vem a público informar que toma ciência das reportagens que circulam quanto ao suposto cometimento de crime no âmbito da violência doméstica, todavia esse assunto será esclarecido a partir de amanhã em sede de audiência de custódia, em que pese a mesma não ser o ambiente propício para discussão de mérito".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gustavo Scuarcialupi | Criminalista (@advgustavoscuarcialupi)







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gustavo Scuarcialupi | Criminalista (@advgustavoscuarcialupi)

" target="_blank">

Quem é João Neto?

João Neto é um advogado criminalista baiano, de 47 anos, natural de Salvador (BA), que atualmente reside em Maceió (AL). Ele ganhou notoriedade nas redes sociais, onde acumula mais de 2,1 milhões de seguidores, compartilhando conteúdos que misturam análises jurídicas, humor, bastidores de sua vida pessoal e participações em podcasts e programas de televisão. Um de seus bordões mais repetidos é "no coco e no relógio", expressão polêmica que remete a atirar na cabeça e no coração.

Apesar de se apresentar como ex-policial militar da Bahia, a Polícia Militar do estado informou que João Neto foi desligado há 15 anos durante o curso de formação de soldados, sem jamais ter atuado oficialmente como PM nas ruas.

Mesmo assim, ele contava histórias em que supostamente participava de operações policiais, inclusive afirmando que portava um "kit flagrante" para incriminar suspeitos - relatos que, segundo a PM, não correspondem à realidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Formado em Direito e se identificando como mestre em Ciências Criminais, ele atuava profissionalmente como advogado em Alagoas, embora seu registro na OAB não tenha sido confirmado publicamente por falta de mais dados. Nas redes, além do conteúdo jurídico e humorístico, promovia rifas, casas de apostas e interagia com o público de forma carismática, chegando a cogitar uma candidatura à Presidência da República em 2026.

No entanto, sua trajetória sofreu um abalo com a notícia de sua prisão por violência doméstica esta semana. O caso chocou seus seguidores e gerou grande repercussão.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice