Pássaro usa pão para capturar peixe

paciência é a virtude dos grandes pescadores. Saber esperar o momento certo para fisgar o peixe. Enquanto ela falta para muitos homens, sobra para um pássaro. é a virtude dos grandes pescadores. Saber esperar o momento certo para fisgar o. Enquanto ela falta para muitos homens, sobra para um pássaro.

Aconteceu no Bosque dos Buritis, que fica em região nobre de Goiânia (GO). Gustavo Henrique dos Santos Correia, 20 anos, gravava à margem de um dos lagos quando flagrou um comportamento curioso de um pássaro socozinho, também conhecido como garça-mirim.

Gustavo explicou que tinha visto, na internet, um vídeo sobre o comportamento do socozinho. "Quando vi o pássaro, logo percebi o que ele tentava fazer", disse. "Foi quando peguei o celular, na esperança de registrar a cena de captura do peixe." Deu certo. Depois de muita paciência, o socozinho saiu com a refeição presa ao bico, e Gustavo com as imagens no celular.