Um encontro raríssimo ocorreu na Colômbia.

O ornitólogo amador John Murillo estava na Reserva Natural Demonstrativa Don Miguel, cerca de 10 km a sudoeste da cidade de Manizales, na Colômbia, quando avistou algo que lhe chamou a atenção: um pássaro saí-tucano silvestre, também conhecido como tem-tem, ou Chlorophanes spiza.

Mas havia algo absolutamente único naquela ave: no lado esquerdo a plumagem era verde, cor característica das fêmeas daquela espécie, e no lado direito a plumagem era azul, típica dos machos.

Murillo acabara de fazer uma descoberta.

"Foi extremamente emocionante. É provável que a maioria dos observadores de pássaros passe a vida inteira sem ver um ginandromorfo, por isso tive o privilégio de me beneficiar da descoberta de John", diz à BBC News Mundo (serviço em espanhol da BBC) o geneticista evolucionista Hamish Spencer, professor do Departamento de Zoologia, da Universidade de Otago, na Nova Zelândia.

Spencer também viu o pássaro, porque na época ele estava de férias na Colômbia.

O fenômeno, diz ele, é extremamente raro em aves. Na verdade, ele não conhece nenhum exemplo na Nova Zelândia.

Uma condição muito singular

A ginandromorfia bilateral é uma condição que faz com que um lado de um organismo tenha características masculinas e o outro lado tenha características femininas.

É o que aponta Spencer no artigo Report of bilateral ginandromorphy in a Green Honeycreeper (Chlorophanes spiza) from Colombia (Relatório de ginandromorfia bilateral em um saí-verde (Chlorophanes spiza) da Colômbia), da publicação especializada em ornitologia Journal of Field Ornithology, que foi escrito com outros autores, entre eles Murillo.

John Murillo As fêmeas geralmente têm plumagem toda verde e os machos têm plumagem toda azul

O fenômeno "é conhecido em um grande número de grupos de animais, mais frequentemente naqueles em que há dimorfismo sexual (nos quais é mais facilmente detectável)".

Esse achado é o segundo exemplo de ginandromorfismo registrado na espécie em mais de 100 anos.

"Os ginandromorfos (animais com características masculinas e femininas numa espécie que geralmente têm sexos separados) são importantes para a nossa compreensão da determinação do sexo e do comportamento sexual nas aves", diz Spencer num comunicado da Universidade de Otago.

Mas o que esse pássaro único nos diz sobre o mundo animal?

"A plumagem sexualmente dimórfica nas aves se deve à composição cromossômica das células próximas, e não a qualquer diferença hormonal em todo o corpo", explica à BBC.

A condição já havia sido detectada em insetos, principalmente borboletas, crustáceos, aranhas e até lagartos e roedores.

"Este exemplo particular de ginandromorfia bilateral (macho de um lado e fêmea do outro) mostra que, como em muitas outras espécies, qualquer lado da ave pode ser macho ou fêmea", afirma o professor no comunicado.

O pesquisador destaca que o fenômeno "decorre de um erro durante a divisão celular da fêmea para produzir um óvulo, seguido de dupla fecundação por dois espermatozoides".

21 meses de observação

Na Reserva Natural Demonstrativa Don Miguel, que é uma fazenda com grandes áreas de mata secundária, foi criado um posto de alimentação para aves.

No lugar, os animais são abastecidos com frutas frescas e água com açúcar - e é excelente para observação de aves.

John Murillo Diferentes ângulos do protagonista dessa história

"Nesses comedouros é frequente observar inúmeras espécies, bem como papagaios-do-mato, tordos e eufonias em bandos mistos", indicam os autores no artigo.

A ave única que os cativou "esteve presente durante pelo menos 21 meses, e o seu comportamento coincidiu em grande parte com o de outras C. spiza selvagens, embora muitas vezes esperasse que saíssem para se alimentar dos frutos que os responsáveis pelo local colocavam diariamente".

E a certa altura "ele era territorial e não permitia que outros indivíduos de sua espécie se aproximassem dos responsáveis pela alimentação".

Os pesquisadores não têm explicação para esse comportamento específico.

"Ele geralmente evitava outros de sua espécie, e outros também o evitavam. Portanto, parece improvável que esse indivíduo tivesse tido qualquer oportunidade de se reproduzir."

A verdade é que, com ou sem herdeiros, essa ave já deixou uma marca no reino animal.