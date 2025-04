Idosa é atropelada na faixa de pedestres e tem as pernas amputadas

FOLHAPRESS - Uma idosa de 78 anos foi atropelada por um ônibus na faixa de pedestres em Cajamar, na Grande São Paulo, na manhã dessa segunda-feira (7/4), e teve as pernas amputadas.

O atropelamento ocorreu por volta das 6h50, na rua das Quaresmeiras, em uma esquina. Vilma Rosa Figueiredo tinha ido à padaria comprar pão para o café da manhã.

Imagens de câmera de monitoramento mostram quando a mulher sai da padaria e para na calçada, em frente à faixa de pedestres. Ela olha para os lados e espera os carros passarem. Quando está na metade da travessia, um ônibus surge fazendo uma curva e a atropela.

O motorista, de 54 anos, foi preso em flagrante, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP). "A autoridade policial determinou pelo pagamento de fiança, o que não foi feito. Diante disso, o motorista foi encaminhado para audiência de custódia", afirmou a pasta da segurança.

Ele disse na delegacia que não enxergou a vítima, que estava em um ponto cego. Segundo o boletim de ocorrência, ao perceber o impacto, o motorista parou e prestou socorro à vítima. O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

A vítima foi socorrida para uma unidade de saúde de Cajamar e, depois, transferida para um hospital estadual em Franco da Rocha.

Ela teve fraturas expostas e teve as duas pernas amputadas em razão da gravidade das lesões.

A reportagem tentou contato com a empresa Rápido Campinas por telefone e via formulário no site, mas não houve resposta até a publicação deste texto.

Outros casos

Em 2 de abril, uma mulher de 67 anos morreu após ser atropelada por um caminhão na faixa de pedestres de uma avenida na zona sul de São Paulo, na noite de terça-feira (1°). O motorista fugiu sem prestar socorro.

O acidente ocorreu por volta das 20h, na avenida Professor Vicente Rao, no Campo Belo. Imagens de câmeras de monitoramento mostram a vítima caminhando na calçada enquanto um caminhão passa ao lado, na avenida.

Na sequência, o caminhão dá seta para virar à direita e a mulher é atropelada na faixa de pedestres.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e fuga de local de acidente no 27° DP (Dr. Ignácio Francisco), que requisitou perícia. O motorista do caminhão se apresentou posteriormente e foi indiciado.

Em 3 de março, uma adolescente de 17 anos morreu depois de ser atropelada enquanto atravessava uma via na faixa de pedestres, em Osasco. O acidente ocorreu na avenida Flora, em uma região de condomínios residenciais.

Imagens de câmeras de monitoramento mostram Thalia de Oliveira caminhando pela calçada e se dirigindo até a faixa de pedestres. Ela olha para os dois lados da avenida e atravessa na faixa. Quando está na parte final da travessia, uma BMW em alta velocidade a atinge e foge sem prestar socorro.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo pelo 5º DP de Osasco. O motorista se apresentou no 2º DP da cidade três dias depois e foi liberado após prestar depoimento. Ele não pôde ser preso porque o prazo do flagrante já tinha passado. A identidade dele não foi divulgada.

Em 25 de fevereiro, uma mulher de 69 anos foi atropelada e morta por um motorista embriagado enquanto atravessava na faixa de pedestres uma rua da região central de Carapicuíba, na Grande São Paulo. Pouco depois, ele ainda atropelou um homem na calçada.

O motorista fugiu sem prestar socorro, mas foi encontrado e preso em flagrante. O caso ocorreu na avenida Inocêncio Seráfico.

Guilherme Paulo Macedo, de 24 anos, que admitiu ter bebido, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), passou por audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. Ele não apresentou defesa, segundo o Tribunal de Justiça.

Guilherme estava em alta velocidade, de acordo com a polícia. Imagem de uma câmera de monitoramento registrou o momento em que ele atropelou Marilene Zeatto, que atravessa a avenida na faixa de pedestres.

Ela foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada ao Pronto-Socorro Vila Dirce, mas não sobreviveu.