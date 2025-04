Homem vai prestar homenagem à mãe em cemitério e descobre que corpo sumiu

Carlos Palermo - Um morador de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, denunciou o desaparecimento do corpo da própria mãe, sepultada há cerca de dois anos no Cemitério Municipal São Miguel. Segundo relato de Alexandre Almeida, filho da falecida a sepultura da idosa foi violada e o caixão removido sem qualquer autorização da família.

Ao visitar o túmulo no último sábado (5/4), Alexandre percebeu que a lápide havia sido trocada e a sepultura aberta. No local onde o corpo da mãe deveria estar, havia outro caixão, indicando que o espaço pode ter sido reutilizado de forma irregular.

"É como se a minha mãe nunca tivesse sido enterrada ali", desabafou Alexandre.

Violação de sepultura

O caso foi registrado na 73ª DP (Neves), que investiga o desaparecimento do corpo e possível violação de sepultura. A administração do cemitério é de responsabilidade da Prefeitura de São Gonçalo, que, por meio de nota, informou que está apurando o ocorrido.

A Polícia Civil já iniciou a coleta de depoimentos e deve analisar os registros administrativos do cemitério. A suspeita é de que o túmulo tenha sido reocupado sem autorização legal, o que configura crime.

O desaparecimento chocou familiares e moradores da região. Alexandre cobra uma resposta rápida das autoridades e afirma que vai buscar responsabilização judicial pelos danos causados.

