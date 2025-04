Vídeo: mulher fica com perna presa entre trem e plataforma

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher precisou de atendimento médico após ficar com a perna presa no vão entre um trem da linha 11-Coral da CPTM e a plataforma.

Acidente aconteceu na estação Brás, na região central de São Paulo, na tarde deste domingo (6). Testemunhas disseram que a mulher foi empurrada por um ambulante, mas a informação não foi confirmada oficialmente pela CPTM.

Ela precisou de ajuda do Corpo de Bombeiros para ser retirada do local. Em nota, a CPTM informou que a mulher foi encaminhada a uma unidade de saúde da região, mas não detalhou para qual hospital. O estado de saúde dela também não foi informado.

Antes do socorro, a mulher foi amparada por passageiros. Vídeos publicados nas redes sociais mostram que a perna dela ficou presa quase até o joelho, e que ela permaneceu sentada enquanto esperava por socorro.

A linha 11-Coral operava com maior intervalo entre os trens no domingo. A CPTM não informou o quanto a operação foi afetada pelo acidente com a passageira, mas a operação dos trens estava normal na manhã de hoje.

Uma investigação foi aberta para identificar o que causou o acidente, disse a CPTM. Em nota, a companhia lamentou o ocorrido.