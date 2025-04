Contadora fica presa na porta do metrô e tem a perna amputada

Ángela Molina, uma venezuelana de 41 anos, ficou presa na porta da linha B do metrô da estação Medrano, em Buenos Aires, Argentina. O caso aconteceu na última quinta-feira (27/3), por volta das 8h30. A mulher, que foi arrastada por vários metros, foi levada ao Hospital Durand, onde teve sua perna amputada. Até o momento, Molina continua hospitalizada.

Segundo o meio de comunicação venezuelano La Patilla, a passageira trabalha como contadora e estava acompanhada de sua filha de 14 anos. Ao tentar entrar no veículo, as portas se fecharam e sua mochila, que carregava na parte frontal do corpo, ficou dentro do vagão.

“Era um horário movimentado do dia e havia muita gente. Minha filha conseguiu entrar no carro, mas não conseguiu passar. Ela ficou presa na porta e o metrô começou a se mover de qualquer maneira”, explicou a venezuelana ao meio de comunicação.

Em entrevista ao portal argentino La Nación, fontes da Emova - empresa de serviços de transportes que é responsável pela estação - indicaram que o "incidente" ocorreu "quando a passageira tentava embarcar em um trem após o anúncio sonoro de que as portas estavam se fechando”.

"Após esse incidente, os protocolos correspondentes foram ativados, com a assistência da equipe da Emova, bombeiros e, em seguida, do Same (Serviço Médico de Emergência). As autoridades encarregadas da investigação estão conduzindo a análise correspondente", declararam.

Ainda de acordo com o portal argentino, Gregorio, o marido de Ángela, destaca sua visão sobre o ocorrido. “Não havia sistema de segurança para impedir que o metrô se movesse. O trem a arrastou, sua perna ficou presa entre a plataforma e o trem, e ele quebrou. Ela podia ver que a janela do motorista estava aberta, mas mesmo assim não parava”.

“Quando começou, parecia se mover muito rápido. Acho que deveria ter ido mais devagar”, acrescenta.

Quando perguntado se sua esposa utilizava o transporte público com regularidade, Gregorio disse: “Somos venezuelanos e estamos aqui há sete anos. Há dias em que ela usa e dias em que não. Ela também pega o ônibus. Isso não deveria ter acontecido e esperamos que não aconteça com mais pessoas", finaliza.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice