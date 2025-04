Nova plataforma facilitará a consulta pública aos dados da Lei Rouanet

A Prosas, uma plataforma de seleção e monitoramento de projetos sociais, lançará nesta segunda-feira, 7, o Painel da Rouanet. Trata-se de uma ferramenta facilitadora do acesso aos dados da Lei Rouanet, inclusive aqueles relacionados ao repasse de dinheiro para apoiar diferentes áreas da cultura.

O cofundador e diretor executivo da organização, Thiago Alvim, criou o novo sistema com o objetivo de tornar mais transparentes e acessíveis essas informações. Empresas e cidadãos podem direcionar parte do imposto de renda para apoiar projetos culturais. De onde vêm e para onde vão esses recursos são perguntas que poderão ser mais facilmente respondidas com a nova plataforma de consulta de dados.

O painel também pode ajudar a evitar a desinformação: esta semana, o Estadão desmentiu postagens na internet que diziam que Eduardo Bolsonaro teria desviado R$ 600 milhões da Lei Rouanet para a empresa Braz Global Holding, aberta nos Estados Unidos. Não há registros de que a empresa de Eduardo Bolsonaro tenha negociado com algum projeto cultural na base de dados do Ministério da Cultura, mais especificamente no Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura (Salic), que apura todo o investimento em lei.

Com uma navegação intuitiva e visual, o Painel da Rouanet irá integrar todos os sistemas de leis incentivadas do Brasil e permitirá que qualquer um tenha acesso facilitado a todas essas informações, podendo evitar equívocos como o desmentido pelo Estadão.