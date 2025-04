Um adolescente foi vítima de um ataque enquanto estava dentro de um ônibus que passava pela Avenida Brasil, na altura da Nova Holanda, em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O caso aconteceu após uma discussão entre o grupo de amigos do jovem, que estava no coletivo, e outros adolescentes que estavam do lado de fora.



Através da janela, um deles atingiu Luan no rosto, com um palito de churrasco. Após a agressão, o jovem de 14 anos começou a sentir dores na cabeça e um incômodo no olho esquerdo.



Ele foi socorrido por uma equipe do Samu e levado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV) no dia 26 de março. Luan chegou ao local consciente e andando, porém apresentava dificuldades para movimentar o braço e a perna do lado esquerdo.



Os exames revelaram que uma estaca de madeira com cerca de 10 centímetros havia penetrado em seu crânio pela abertura do olho esquerdo. Apesar da gravidade, nem o globo ocular nem a pálpebra foram danificados, e o objeto não era visível externamente.



O jovem foi submetido a uma cirurgia delicada que durou mais de três horas. O procedimento foi considerado bem-sucedido pela equipe médica.