Cidade gaúcha inaugura complexo com Cristo maior que o do Rio de Janeiro

A cidade de Encantado, no interior do Rio Grande do Sul (a 145 quilômetros de Porto Alegre), inaugurou neste domingo (6/4) o complexo do Cristo Protetor.

Grande aposta do município para retomar o turismo após as enchentes históricas que atingiram o estado há quase um ano, a estátua supera em altura o Cristo Redentor do Rio de Janeiro.

Encantado fica no Vale do Taquari, uma das regiões mais afetadas.

O monumento gaúcho passou a receber visitantes em maio de 2021, mas a estrutura completa foi finalizada só agora. A cerimônia de inauguração, feita durante um dia ensolarado no Vale do Taquari, terminou por volta das 13h.

Além do Cristo Protetor com 43,5 metros de altura total – 5,5 metros a mais que o Cristo Redentor –, o complexo conta também com espaços como uma capela envidraçada em meio a mata, velário, fonte, mirante com vista para o centro de Encantado e lojas de souvenirs e alimentos.

A cerimônia deste domingo teve a presença do cardeal italiano Silvano Maria Tomasi, enviado do papa Francisco ao Rio Grande do Sul, do governador Eduardo Leite (PSDB) e outras lideranças políticas e da comunidade.

De acordo com a entidade, a estátua recebeu 322 mil visitantes de 60 países desde 2021.

O contingente equivale a cerca de 14 vezes a população de Encantado, projetada em 23,5 mil habitantes em 2024, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O complexo fica aberto de terça-feira a domingo, das 9h às 17h. Os ingressos têm custo de R$ 30 para adultos e de R$ 15 para idosos (a partir de 60 anos). Crianças até 12 anos são isentas. Jovens a partir de 13 anos pagam o valor dos adultos.

O projeto é administrado por uma entidade sem fins lucrativos, a Associação Amigos de Cristo de Encantado (AACE), estabelecida em 2019. Conforme a organização, as obras foram realizadas a partir de recursos obtidos com doações, bilheteria e visitas guiadas.

O investimento no parque é estimado em R$ 25 milhões. A AACE diz que o complexo não teve aplicação de recursos públicos. Após a cerimônia deste domingo, Leite destacou a mobilização da comunidade de Encantado para a construção do complexo.

"O monumento é lindo, o parque belíssimo, mas mais bonito ainda é lembrar a jornada que nos trouxe até aqui, de uma mobilização admirável de uma comunidade, sua fé, sua crença, movimentando tantas pessoas para erguer isso, diante dessa paisagem maravilhosa", disse o governador.

Segundo a AACE e a Prefeitura de Encantado, a área do monumento foi doada por antigos proprietários ao município. Posteriormente, a prefeitura concedeu o endereço para a construção do projeto.

Uma ligação de asfalto que dá acesso ao complexo, inaugurada em dezembro, contou com investimento do município e do governo estadual.

Uma das características da estátua é um coração envidraçado na altura do peito do Cristo, cujo acesso ainda não está liberado a visitantes.

Outro destaque fica na capela do complexo. O local abriga um fragmento de uma das mãos da estátua que foi levado ao Vaticano para bênção do papa Francisco.