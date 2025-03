Homem é baleado dentro de carro; veículo foi alvo de pelo menos 40 tiros

José Carlos Ferreira, de 48 anos, ficou ferido na noite desta quarta-feira (26), quando o carro foi atacado a tiros, em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O caso aconteceu na Rua Barão de Capanema, próximo a um shopping. O veículo, um VW Voyage branco, foi alvo de pelo menos 40 tiros.

José Carlos foi socorrido por moradores, que colocaram o ferido em uma van e levaram para o Hospital Municipal Albert Shweitzer, em Realengo. Ainda não há informação sobre o estado de saúde dele.

Agentes do Programa Segurança Presente prestaram apoio à ocorrência e acionaram o 14º Batalhão, em Bangu. A área foi isolada e a Polícia Civil periciou o carro.

Adolescente é baleado por criminosos durante ataque

Um adolescente de 16 anos foi baleado durante um ataque a tiros na Curicica, na Zona Oeste do Rio. De acordo com testemunhas, dois homens desceram de um carro e atiraram contra as pessoas no local.

Os disparos acertaram o jovem nas costas, barriga e uma das pernas. Ele foi socorrido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade de Deus. Depois, o adolescente foi transferido para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra.

A ocorrência foi registrada na 32ª DP (Taquara), que tenta identificar os responsáveis pelo ataque.