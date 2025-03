Procon fecha acesso do Corcovado após morte de turista no Cristo Redentor

O Procon do Rio de Janeiro interditou na manhã desta segunda-feira (17/3) o trem do Corcovado que dá acesso ao Cristo Redentor, após a morte de um turista, nesse domingo (16/3), nas escadarias do monumento, que é um dos principais pontos turísticos da cidade. Os demais acessos seguem funcionando.

Procon determinou o fechamento do transporte por tempo indeterminado. O órgão orienta aos turistas que já compraram passagens que solicitem a restituição do valor ou aguardem até a liberação para funcionamento -o que não foi informado quando será.

Decisão do Procon foi resultado da morte de um turista de 54 anos, natural do Rio Grande do Sul. O homem, identificado como Jorge Alex Duarte, se sentiu mal nas escadarias que levam ao Cristo, não resistiu e morreu no local.

Turista passou mal logo cedo, por volta das 7h39. Por meio de nota, o Santuário do Cristo Redentor informou que o Samu foi acionado e chegou por volta das 8h13, mas o homem já estava morto.

Procon disse que no horário em que o turista passou mal não havia profissional de saúde no posto médico do Trem do Corcovado. Conforme o órgão, o posto começa a funcionar a partir das 9h e fecha às 17h. No entanto, o monumento é aberto para visitas a partir das 7h e fecha por volta das 19h.

Por meio de nota, o ICMBio/Parque Nacional da Tijuca informou que o atendimento médico é de responsabilidade do Trem do Corcovado, conforme estabelecido no contrato de concessão. "Informamos que a manutenção e o pleno funcionamento do Posto de Primeiros Socorros no Alto do Corcovado é de responsabilidade da empresa concessionária Trem do Corcovado, conforme previsto no contrato fiscalizado pelo Instituto Chico Mendes. Diante do ocorrido, será aberta uma apuração para verificar as circunstâncias dessa triste fatalidade".

Trem do Corcovado afirmou por nota que mantém um posto de enfermaria em funcionamento no Alto do Corcovado. Conforme a nota, os profissionais são treinado e habilitados para atuarem em atenção aos primeiros socorros, com manuseio de desfibrilador. Ainda de acordo com a empresa, no caso do turista que morreu ele chegou a ser atendidos por profissionais, mas "não houve possibilidade alguma de salvamento, apesar de os socorristas chegarem com o desfibrilador no mesmo instante e, em seguida, o Samu".

Já a administração do Santuário, responsável pelo monumento, disse que o posto é de responsabilidade do ICMBio. "O único posto médico que deveria atender os visitantes fica boa parte do dia fechado. A Arquidiocese do Rio de Janeiro busca a todo momento colaborar com o desenvolvimento do Alto Corcovado, mas esbarra nos entraves burocráticos impostos pelo ICMBio. Diversos projetos estão sem o devido andamento sem nenhuma justificativa legal para tal, inclusive o de colocar uma ambulância de prontidão no Alto Corcovado", diz nota do Santuário.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Procon vai propor TAC (Termo de Ajustamento de Conduta). Segundo o órgão, a proposta prevê melhorias para a retomada de funcionamento do Cristo, o que inclui presença de atendimento médico em todo o período que o monumento permanecer aberto para visitas.