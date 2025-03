Transporte de transformador de 250 toneladas vira evento

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O transporte de um transformador de 250 toneladas e 113,7 metros virou evento em Pernambuco. A peça está sendo levada do Cabo de Santo Agostinho (PE) até um parque eólico na Paraíba. No trajeto da BR-101, moradores fizeram festa e virou até meme.

Em imagens nas redes sociais, é possível ver dezenas de curiosos nas margens da rodovia para ver o comboio passar. O “transformador fest”, como foi apelidado, teve direito a churrasco, música e muita dança no acostamento da pista.

Outras publicações nas redes sociais mostram o clima de bloco de carnaval no local, com duas pessoas fantasiadas de Homem-Aranha no meio da animação. Dois amigos levaram um colchão e se deitaram perto de onde o comboio estava estacionado. Veja algumas publicações:

Acompanhar a passagem do Transformador pelas cidades de Pernambuco está sendo minha diversão, melhor que muita série da Netflix. Ontem foi Abreu e Lima e Igarassu. Hoje tem Goiana até João Pessoa. pic.twitter.com/jNW9a4nYgt — Flávio Costa (@flaviocostaf) March 17, 2025





Nunca haverá um País como o Brasil,

tudo aqui vira um acontecimento.



simplesmente a população de todos os bairros do Estado de Pernambuco parando para ver um um transformador e uma caminhão com 600 toneladas passar. pic.twitter.com/rfuYckKZ2d — BREGUEIRINHO (@TVLDS_) March 15, 2025

Foram fazer a escolta de um transformador e virou a principal atração entre o pessoas de Pernambuco pic.twitter.com/9gam4kqoHB — Mikael Gringo ?????????? (@mikaelgringombl) March 17, 2025

RINDO que meu país cruz de rebouças literalmente parou pra acompanhar o evento do transformador e tem até gente aplaudindo o caminhão ????? pic.twitter.com/v5vIFy6KUI — allana (@allanzinhaa) March 16, 2025

Vem aí a nova edição do Transformador Fest em Igarassu!????????????



Camarote (Passarela): R$ 490,00

Open Bar (Pista): R$ 200,00 pic.twitter.com/YG1Ba9Hm5S — Igarassu Arretado (@IArretado) March 17, 2025

E o evento que foi a chegada do transformador na cidade de Igarassu em Pernambuco . ???????????????????? pic.twitter.com/vXYxMEccG2 — Anita Medeiros (@Anitajampa) March 17, 2025

A previsão é que o transporte do transformador termine nesta segunda-feira (17/3). Inicialmente, acreditou-se que a peça chegaria à Paraíba no domingo, mas o comboio precisou parar por questões de segurança.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A operação foi retomada às 8h10 e conta com escolta da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Nas redes sociais, a corporação compartilha atualizações sobre o trânsito local.