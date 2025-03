Policiais disfarçados prendem 13 pessoas que colavam em concurso

A cidade de Goiânia ficou em segundo lugar, dentre as capitais brasileiras, como melhor lugar para se viver no Brasil. O Índice de Progresso Social - indicador econômico criado pelo professor Michael Porter, da prestigiada Universidade de Harvard (foto), nos EUA, considerou marcadores sociais e ambientais. Boaventuravinicius wikimedia commons

Goiânia perdeu apenas para Brasília entre as capitais. E ficou em quarto lugar geral, atrás també de Gavião Peixoto (SP) e São Carlos (SP). Goiânia possui uma área de 739 km², sendo uma das maiores capitais em extensão territorial no Brasil. A cidade tem aproximadamente 1,6 milhão de habitantes, sendo a segunda mais populosa da região Centro-Oeste, atrás apenas de Brasília. Boaventuravinicius wikimedia commons

Com um índice de desenvolvimento humano elevado (IDH de 0,799), Goiânia já era reconhecida por oferecer boa qualidade de vida aos moradores, mesmo antes da atual pesquisa. A cidade tem praças para passeio dos moradores, inclusive com estruturas clássicas, como o coreto na Praça Cívica (foto). Adelano Lázaro - wikimedia commons

Goiânia também é um importante polo econômico na região Centro-Oeste, destacando-se nos setores de agronegócio, comércio, saúde e serviços. Divulgação

A cidade conta com diversas instituições de ensino de excelência, como a Universidade Federal de Goiás (UFG) e renomadas escolas particulares. Goiânia também dispõe de hospitais referência, tanto públicos quanto privados, atendendo a toda a região. Divulgação

Goiânia é considerada a cidade mais arborizada do Brasil e uma das mais verdes do mundo, com destaque para seus parques e áreas verdes, como o Bosque dos Buritis e o Parque Flamboyant. Veja alguns pontos turísticos da cidade que também são apreciados pelos moradores. Divulgação

Parque Flamboyant: Inaugurado em 2007, o Parque Flamboyant é uma das áreas verdes mais populares de Goiânia, localizada no setor Jardim Goiás. O espaço oferece pistas de caminhada, ciclismo, dois lagos artificiais e jardins floridos. Com uma média de 5 mil visitantes semanais, é destino ideal para relaxar e praticar exercícios ao ar livre. Fronteira wikimedia commons

Bosque dos Buritis: Criado em 1941, é o parque mais antigo da cidade, localizado no Setor Oeste. O Bosque dos Buritis atrai moradores e turistas para caminhadas entre seus lagos, fontes e vegetação nativa. Além de ser uma área de lazer, abriga o Museu de Arte de Goiânia, recebendo cerca de 3 mil visitantes por semana. Friduxa - wikimedia commons

Parque Vaca Brava: Inaugurado em 1996 no setor Bueno, é famoso pelo seu lago central e pela pista para corrida e caminhadas. O local recebe em média 8 mil pessoas aos finais de semana e é um ponto de encontro para esportistas e famílias. Nos arredores, há bares e restaurantes que tornam a região ainda mais movimentada. Fronteira wikimedia commons

Praça do Sol: Localizada no setor Oeste, a Praça do Sol foi revitalizada em 2014 e é conhecida pelas feiras realizadas aos domingos. Além de seus jardins bem cuidados e estátuas modernas, a praça recebe milhares de pessoas interessadas em compras de artesanatos, comidas típicas e roupas. Reprodução de Youtube

Feira Hippie: Criada na década de 1960, tornou-se uma das maiores feiras ao ar livre da América Latina. Realizada na Praça do Trabalhador, é visitada por cerca de 100 mil pessoas semanalmente. Oferece uma grande variedade de produtos, incluindo roupas, artesanato e uma rica gastronomia típica da região. Instagram @feirahippiedeipanema

Localizado na PUC Goiás e inaugurado em 1999, é um espaço educativo com réplicas de aldeias indígenas, quilombos e outros cenários históricos. O local recebe em média 2 mil visitantes mensais, principalmente estudantes e turistas interessados na história e na biodiversidade do Cerrado. Divulgação Prefeitura de BH

Centro Cultural Oscar Niemeyer: Inaugurado em 2006, o centro é um ícone moderno da cidade, projetado pelo renomado arquiteto Oscar Niemeyer. Com espaços como museus e bibliotecas, o local abriga eventos culturais e exposições artísticas. Recebe cerca de 30 mil pessoas ao ano, entre turistas e moradores. Divulgação

Museu Pedro Ludovico Teixeira: Este museu foi fundado em 1980 na antiga residência do fundador de Goiânia, Pedro Ludovico. Situado no Centro, oferece um mergulho na história da cidade por meio de móveis, documentos e objetos pessoais. Recebe cerca de 8 mil visitantes ao ano, sendo destino frequente de pesquisadores e curiosos. Divulgação

Jardim Botânico: Fundado em 1978, é um dos maiores jardins botânicos da região Centro-Oeste, com mais de 1 milhão de metros quadrados. Localizado no setor Pedro Ludovico, o espaço abriga trilhas ecológicas, lagos e espécies nativas do Cerrado, atraindo cerca de 20 mil visitantes mensais. Reprodução do Youtube canal viajando e passeando

Teatro Goiânia: Inaugurado em 1942 como parte do projeto Art Déco de Goiânia, o teatro é uma das principais casas de espetáculo da cidade. Localizado no centro, recebe peças, concertos e eventos culturais. O movimento anual é de aproximadamente 50 mil espectadores, destacando seu papel na cena cultural da capital. Divulgação

Lago das Rosas: Criado em 1941, o parque é um dos mais antigos da cidade e localiza-se no setor Oeste. Além de sua vasta área verde, possui trilhas para caminhadas e um belo lago para pedalinhos. Com uma média de 10 mil visitantes mensais, é ideal para passeios familiares. Reprodução de Youtube

Zoo de Goiânia: Inaugurado em 1946 e localizado no Lago das Rosas, é um dos zoológicos mais antigos do país. Com cerca de 500 animais de várias espécies, atrai 15 mil visitantes por mês. O espaço é voltado à preservação e educação ambiental. Divulgação e instagram @zoogoiania

Parque Areião: Fundado na década de 1970 e localizado entre os setores Marista e Pedro Ludovico, é um dos maiores parques urbanos de Goiânia. Com uma extensa área verde, trilhas e pequenos animais, atrai em média 10 mil pessoas por mês. É perfeito para lazer e contemplação. Reprodução de Instagram

Feira do Sol: Criada na década de 1990, essa feira ao ar livre é realizada aos domingos na Praça do Sol, no Setor Oeste. É famosa pelo artesanato local, roupas e joias artesanais. Com cerca de 8 mil visitantes semanais, é um ponto importante da cultura local. - Reprodução de Youtube

Parque Marcos Veiga Jardim: Aberto ao público em 2016, é um espaço moderno com um lago artificial, áreas de lazer e prática esportiva. Situado próximo ao Jardim Botânico, recebe uma média de 4 mil pessoas semanalmente. Oferece uma bela vista e ótima infraestrutura. Divulgação

Planetário de Goiânia: Fundado em 1970 no campus da UFG, oferece experiências imersivas em astronomia, com apresentações didáticas e interativas. O espaço recebe cerca de 500 visitantes por mês, incluindo escolas e famílias interessadas em aprender sobre o universo. Divulgação