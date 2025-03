Mulher pede ajuda por bilhete e email e é resgatada de cárcere de 5 anos

A Polícia Civil do Paraná investiga o caso de uma mulher de 23 anos resgatada na última sexta-feira (14/3) após ter sido mantida em cárcere privado pelo marido por pelo menos cinco anos em Itaperuçu (PR), na região metropolitana de Curitiba.

Uma operação conjunta com a Polícia Militar do Paraná (PMPR) resgatou a vítima e seu filho, de 4 anos, além de prender o companheiro da mulher, também de 23.

De acordo com a Polícia Civil, a ação de resgate foi desencadeada após a vítima enviar um email à Casa da Mulher Brasileira, centro público de acolhimento para vítimas de violência doméstica ou de gênero. Na mensagem, ela relatou ser mantida em cárcere privado, sofrer agressões físicas e ameaças, além de ser monitorada 24 horas por câmeras de segurança.

A Polícia Militar foi até a residência do casal, mas, inicialmente, a mulher negou ter enviado o email pedindo ajuda. Segundo a polícia, ela acabou confirmando e detalhando as denúncias após os agentes identificarem o celular utilizado para enviar a mensagem.

A vítima não possuía um celular próprio e utilizou o aparelho do filho -que não tinha chip nem aplicativos de redes sociais, sendo usado apenas para jogos-- para pedir socorro.

A mulher e a criança foram encaminhadas a um espaço de acolhimento, cujo endereço não foi divulgado. As câmeras de monitoramento da residência foram apreendidas para análise das imagens captadas.

Suspeito

O suspeito foi preso em flagrante e autuado pelos crimes de sequestro, cárcere privado, dano emocional e ameaça, dentro do contexto de violência doméstica. Ele passou por audiência de custódia no domingo (16/3) e foi liberado para responder aos crimes em liberdade, já que não possuía antecedentes criminais relevantes. A reportagem ainda não localizou a defesa do suspeito.

"Segundo a vítima, ela estava impedida de ter contato externo e era monitorada constantemente pelo marido", afirmou o delegado da Polícia Civil do Paraná (PCPR), Gabriel Fontana.

A mulher já havia tentado pedir socorro algumas semanas antes, deixando um bilhete em um posto de combustível no qual relatava ser vítima de violência doméstica.

A polícia chegou a ir até o bairro rural de Taquaral, mencionado no bilhete, mas não conseguiu localizar a residência da vítima pela falta de um endereço completo. Além disso, os funcionários do posto não tinham informações suficientes para identificá-la.