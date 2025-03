Mocidade traz desfile tecnológico e pede consciência

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O desfile da Mocidade Independente de Padre Miguel teve como destaque o uso de tecnologias, incluindo cães robôs. A agremiação carioca apresentou um enredo sobre os desafios dos seres humanos com a tecnologia e os riscos do avanço dela para o planeta.

Além disso, chamou atenção de quem assistia a rainha de bateria da escola, Fabíola de Andrade, que desfilou com um pingente com a letra R, inicial do marido, o contraventor Rogério de Andrade.

Detento em presídio federal desde o ano passado, sob suspeita de mandar matar um rival, Rogério não apareceu na ficha técnica da Mocidade Independente de Padre Miguel como presidente de honra, como em anos anteriores.

A Mocidade fez uma releitura, em seu desfile, da obra "O Pensador", do francês Auguste Rodin. Um robô pensativo se torna símbolo do dilema entre o pensamento humano e a inteligência artificial.

Criada por Rodin para representar Dante Alighieri diante dos portões do inferno em "A Divina Comédia", a escultura mostra um homem nu em postura meditativa, prestes a agir. A obra ressurge como questionamento sobre o avanço tecnológico.

Durante o desfile da Mocidade Independente de Padre Miguel, foram feitas homenagens à Márcia Lage, que assinou o desfile deste ano junto a Renato Lage. A cenógrafa foi vítima de uma leucemia e morreu aos 64 anos no último dia 19 de janeiro.

Um dos tripés da Mocidade Independente de Padre Miguel apresentou uma simulação do jogo Street Fighter em que as personagens que duelam em lutas são políticos e bilionários.

Na projeção, aparece uma simulação de luta entre Elon Musk, dono do X e membro do governo Trump, e o representante chinês Xi Jinping. O árbitro do imaginado 'duelo' é o carnavalesco Renato Lage.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Mocidade apresenta um enredo sobre os desafios dos seres humanos com a tecnologia e os riscos do avanço da tecnologia para o planeta.