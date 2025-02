Homem é linchado por abusar de menina de 9 anos; veja vídeo

Um homem, de 61 anos, foi linchado nesta quarta-feira (26), em Tramandaí, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. De acordo com a polícia, ele era suspeito de abusar de uma menina de 9 anos em sua loja de conveniência.

Em Tramandaí (RS), um homem sequestrou uma menina de 9 anos, a abusou e manteve presa em um buraco, debaixo de uma tampa de concreto. O vídeo mostra o momento do resgate. Na hora de saírem de lá com ele preso, a população o matou.pic.twitter.com/1SfNSLOzLG — Vinicios Betiol (@vinicios_betiol) February 26, 2025

O abusador teria atraído a criança prometendo dar um picolé a ela. Segundo a Brigada Militar (BM) e a Polícia Civil, chegando no estabelecimento, a menina foi sequestrada e abusada.

O homem prendeu a criança em um alçapão na loja. Policiais encontraram a menina, que recebeu atendimento médico e terá acompanhamento psicológico.



A Brigada Militar informou que o criminoso era acusado de outros crimes, como feminicídio e maus tratos a animais.

Em Tramandaí no RS, homem que já tinha matado uma mulher, mas como de costume estava solto pela “justiça” sequestrou menina de 9 anos e abusou dela ontem, dia 25. Hoje pela manhã a Brigada Militar descobriu o cárcere e durante o resgate, o Povo indignado fez Justiça própria.… pic.twitter.com/NBfr6IPdDq — Marco o Mané???????????????????????????????? (@marco_belotto) February 27, 2025



Entenda o caso



Segundo o pai da vítima, a criança saiu de casa, por volta das 16h, de terça-feira (25), para brincar em uma praça em frente à casa onde mora.



Como a menina estava demorando a voltar, a família começou a procurá-la pelas ruas. Em apoio aos familiares, vizinhos espalharam cartazes e usaram um carro de som para anunciar o desaparecimento.

Sem sucesso, os parentes acionaram a Brigada Militar e a Polícia Civil, que, através de câmeras de segurança da região, constataram que a criança havia entrado em uma loja de conveniência.

Os agentes foram até o estabelecimento comercial, onde ouviram pedidos de socorro vindo do interior do local. Em um trabalho intenso de busca, os policiais encontraram a menina presa em um alçapão escondido.

Quando a polícia prendia o homem em flagrante, uma pessoa comunicou aos moradores da região sobre o caso de abuso sexual. Nesse momento, populares se revoltaram e lincharam o homem.



Os policiais tentaram impedir a execução do suspeito com balas de borracha, gás de efeito moral e spray de pimenta. Em seguida, chegaram a socorrer o homem, mas ele morreu.