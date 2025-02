Oruam deixa delegacia depois de ser preso por abrigar foragido

O rapper Oruam foi liberado da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), no Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira (26). Mais cedo, o cantor foi detido em flagrante por abrigar um foragido da Justiça em casa.

O artista era alvo de buscas, mas policiais encontraram na mansão dele, no Joá, o traficante Yuri Pereira Goncalves, que era procurado por organização criminosa. Com ele, havia uma pistola com kit-rajada e munição.

Na ação de hoje, Oruam era investigado por ter atirado em um condomínio em São Paulo no fim do ano passado. Como Yuri estava na mansão do cantor, Oruam foi enquadrado por favorecimento pessoal, ou seja, por ajudar alguém que cometeu um crime a escapar das autoridades.

A prisão não tem relação com o caso da semana passada

Apesar da proximidade dos casos, a prisão do cantor nesta quarta não tem relação com o caso da última quinta-feira (20), quando o rapper foi detido na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, após realizar manobras arriscadas em frente à viatura da Polícia Militar.

Segundo a Polícia Civil, ele respondeu por direção perigosa e precisou pagar uma fiança de R$ 60 mil.