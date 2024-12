SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher de 27 anos caiu de uma ponte em um rio do município de Araquari, no norte de Santa Catarina, ao tentar tirar uma foto no local, na última quarta-feira (25/12). Ela estava com o namorado, que conseguiu improvisar um cordão com um cadarço para que ela se segurasse até a chegada do resgate, conforme informado pelo Corpo de Bombeiros.





A jovem caiu de ponte de ferro, por onde passa um trilho de trem acima do rio Paraty, a cerca de cinco metros da água, quando tentava tirar uma foto com o namorado. As informações foram divulgadas em nota pelo Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, que também informou que a mulher estava "consciente e orientada" quando a equipe de resgate chegou ao local.





O namorado amarrou o cadarço no braço da companheira logo após queda. A jovem, segundo a equipe de resgate, "conseguiu se segurar no pilar da ponte, onde seu companheiro fez uma corda improvisada com cadarço dos tênis e amarrou em seu braço, evitando que afundasse ou fosse levada pela correnteza" até a chegada dos bombeiros.





Equipe de resgate teve dificuldade para alcançar vítima. Ao atenderem a ocorrência e localizarem onde a jovem estava, os bombeiros perceberam que as viaturas não chegariam ao local pelos trilhos da ponte e solicitaram apoio aéreo, que "não estava disponível", ainda segundo o órgão. Então, um dos bombeiros, chefe do socorro, correu por um percurso de cerca de 3 km pela ponte "para chegar mais rápido" até a o local do resgate.





"Encontrada a localização, foi percebido que as viaturas não chegariam até o local (...), motivo pelo qual foi solicitado apoio aéreo, porém o recurso não estava disponível. Diante da situação, a guarnição solicitou apoio aos bombeiros voluntários de Araquari para que fossem com sua embarcação, porém devido ao difícil acesso, não conseguiram chegar no local. As guarnições do ASU [Auto Socorro de Urgência] e AR [Auto Resgate] realizaram o percurso correndo com o material e o chefe de socorro foi na frente para chegar mais rápido", disse o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina em nota.





Vídeo registrou momento em que mulher foi resgatada. Na gravação, ela, que não teve a identidade divulgada, aparece acordada, com o auxílio de uma boia, sendo carregada em direção à margem do rio por um bombeiro.





Jovem apresentou ferimentos, mas foi resgatada com "sinais vitais estáveis", ainda segundo Corpo de Bombeiros. O órgão afirmou que, logo após o resgate, foi realizado um atendimento pré-hospitalar na jovem, que "estava estável, apresentando escoriações no membro superior esquerdo e membro inferior direito, locais que ficaram em contato com a estrutura de concreto da ponte".

Ela teria afirmado aos socorristas que ingeriu água quando caiu, "mas que estava se sentindo bem, apenas nervosa, com medo e dolorida". Ela então foi transportada ao Pronto Atendimento de Araquari "para avaliação médica e tratamento devido ao contato com a ferragem contaminada da ponte e água suja do rio", concluiu o Corpo de Bombeiros em nota.