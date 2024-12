Os destroços do avião de pequeno porte que caiu em Manicoré, no Amazonas, foram encontrados na tarde de quarta-feira (25/12)

Os destroços do avião de pequeno porte que caiu em Manicoré, no Amazonas, foram encontrados na tarde de quarta-feira (25/12), cinco dias após a aeronave desaparecer. A Prefeitura informou que duas pessoas morreram. As vítimas foram identificadas como Rodrigo Boer, o piloto, e Breno Braga Leite.

Os destroços foram localizados a aproximadamente dois quilômetros da Comunidade Bom Jesus, na estrada Igarapé Grande, em uma área de difícil acesso. Equipes da Força Aérea Brasileira (FAB) atuaram nas buscas pela aeronave. Foram mais de 12 horas de buscas numa área de mais de 840 quilômetros quadrados.

"Neste momento de dor, a gestão municipal reafirma seu compromisso de prestar todo o suporte necessário às famílias atingidas e expressa sua gratidão a todos os envolvidos nos esforços de busca", afirmou a Prefeitura de Manicoré.

Nágila Boer, mãe de Rodrigo, chegou a fazer um apelo pelas buscas do filho. Nagila disse que o piloto fez contato com a família antes de decolar de Porto Velho, capital de Rondônia, com destino a Manaus.

O piloto contou ter realizado revisões no avião, que não teria apresentado problemas, e passou também o GPS para acompanhamento do voo. Porém, após a decolagem, a família não teve mais contato.