Uma criança de sete anos foi atacada por cães, nessa quarta-feira (18/12), no bairro Riacho Fundo I, no Distrito Federal, e sofreu perfurações nos braços e pernas, além de cortes no ombro e couro cabeludo.

20/09/2024 - 23:32 Homem espanca cachorro, namorada filma, e casal termina indiciado em MG

10/10/2024 - 16:25 Idoso vai enterrar cachorro e morre ao cair em ribanceira

18/10/2024 - 20:59 Cachorro larga restos mortais em rua na Grande BH Leia mais

Segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), a vítima, que foi transportada ao Hospital de Base de Brasília (IHBB), estava com os sinais vitais estáveis, porém confusa e sonolenta.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Após o ataque, uma equipe de bombeiros identificou quatro cães no local, sendo dois de grande porte. A Polícia Militar do Distrito Federal foi acionada para garantir a segurança no local até a chegada da equipe do Centro de Controle de Zooonoses.