Frames de vídeo da confusão em rua do Rio de Janeiro, onde passageiro tentou embarcar com uma geladeira e foi impedido pelo motorista

Um homem foi flagrado nesta quarta-feira (18) tentando entrar com uma geladeira em um ônibus, na Freguesia, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.





Nas imagens, registradas por uma mulher que presenciou a confusão, é possível ver o passageiro tentando entrar com o refrigerador na porta de trás do coletivo. Ao perceber a ação, o motorista desceu do veículo e pediu para o homem se retirar.

Indignado, o dono da geladeira começou a discutir e xingar o condutor. A responsável pela gravação comentou a situação. “Ainda está xingando o motorista. Não contente [por ter sido impedido, ainda xinga o motorista”.



Ação do passageiro é proibida

Em nota, o Rio Ônibus afirmou que o transporte de itens deste porte não é permitido nos ônibus. Por isso, os rodoviários são orientados a não compactuarem com este tipo de atitude, priorizando o conforto e segurança dos demais passageiros.