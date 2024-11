Moradores e turistas foram surpreendidos com a descoberta de parte de um corpo humano, na manhã desse sábado (16/11), na praia de Ponta Negra, em Maricá, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O membro estava na altura da Rua 90.

Segundo a Polícia Militar, equipes da 6ª Companhia foram acionadas pelos moradores e, ao chegarem no local, constataram que o tronco de um corpo estava na areia. A área foi imediatamente isolada para preservar a cena até a chegada dos investigadores.

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) realizaram a perícia técnica. O Corpo de Bombeiros também foi acionado e recolheu o membro por volta das 10h20. O material foi levado para o Posto Regional de Polícia Técnico-Científica (PRPTC) do Barreto, na Zona Norte de Niterói, onde passará por análises detalhadas.

A DHNSG está conduzindo as investigações para esclarecer as circunstâncias do caso. Qualquer informação que possa contribuir com as investigações pode ser repassada à Polícia Civil pelo Disque-Denúncia, no telefone (21) 2253-1177.

