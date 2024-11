Um homem de 64 anos morreu após o teto de um Centro de Convivência de Idosos cair sobre ele durante um evento em Jaicós (PI).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





José Francisco de Sousa participava de um "forró dos idosos" quando o acidente aconteceu. Ele foi atingido na cabeça por parte da estrutura do telhado e ficou preso sob os escombros na tarde desse domingo (10).





Outros 10 idosos ficaram feridos. Segundo a Polícia Militar, as vítimas foram levadas com escoriações e fraturas ao Hospital Florisa Silva. Os estados de saúde deles não foram divulgados.





Teto caiu devido aos ventos fortes que atingiram o local, afirmou prefeitura. O Centro de Convivência dos Idosos é administrado pela Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social e recebe eventos periódicos para socialização da terceira idade.





Vítima era "frequentador assíduo" do centro de convivência, disse secretaria. Em nota, o prefeito da cidade, Ogilvan da Silva Oliveira, afirmou que "todas as medidas necessárias para garantir a segurança e minimizar os impactos do acidente estão sendo tomadas".





Polícia Civil foi acionada. O local passou por perícia, segundo a PMPI.