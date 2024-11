Adenilson dos Santos, filho do ex-boxeador Adilson Maguila, foi filmado espancando um ambulante em frente a uma casa de shows na quarta-feira (6/11), na Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo.

O vendedor foi identificado apenas pelo primeiro nome, Osvaldo, tem 41 anos, e trabalhava em frente ao Espaço Unimed quando foi agredido por Adenilson. Vídeos publicados nas redes sociais mostram o homem agredindo o ambulante violentamente.

Pessoas que estavam no local conseguiram tirar Adenilson de cima do vendedor, o que cessou a violência. Osvaldo ficou com o rosto deformado depois das agressões.





Testemunhas disseram que Osvaldo estava vendendo bebidas na calçada da casa de shows, quando foi abordado por Adenilson, que se identificou como segurança do estabelecimento. Houve um desentendimento e logo o filho de Maguila começou a briga.

Veja vídeo da briga a seguir. Atenção: imagens fortes

Conforme apurado pela CNN, o caso deve ser indiciado por lesão corporal, com chance de ser qualificado para gravíssimo por conta da diferença física entre agressor e vítima. Por enquanto, a qualificação por tentativa de homicídio foi descartada pela polícia.

O Correio entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo em busca de maiores informações. A reportagem ainda entrou em contato com Adenilson dos Santos a fim de obter um posicionamento sobre o ocorrido. Em caso de respostas, a matéria será atualizada.

