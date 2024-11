A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta terça-feira (5/11), o concurso 2793 da Mega-Sena, que teve as seguintes dezenas sorteadas: 07 - 09 - 25 - 37 - 57 - 59. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.



A Mega-Sena não teve ganhadores, e o prêmio, que seria de R$ 124,6 milhões, acumulou e vai a R$ 140 milhões para o próximo sorteio, marcado para quinta-feira (7/11).



Para a quina, 222 apostas acertaram cinco números, e cada ganhador recebe R$ 36.233,07. Dezenove delas são de Minas Gerais: seis de Belo Horizonte, uma de Araçuaí, uma de Cataguases, uma de Conceição dos Ouros, uma de Cordisburgo, uma de Governador Valadares, uma de Ipatinga, uma de Itacarambi, uma de Jenipapo de Minas, uma de Juiz de Fora, uma de Nepomuceno, uma de Paraisópolis, uma de Passos e uma de Pouso Alegre.

Valor da aposta



A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 5. De acordo com a Caixa, a chance de acertar as seis dezenas com um jogo simples é de 1 em 50.063.860.

A Mega permite a seleção de até 15 dezenas, que fazem o valor superar R$ 22,5 mil, bem como multiplicam as chances de vitória em cinco mil vezes.