A van da banda Nave Som sofreu um acidente de trânsito na SC-390, no município de Alto Bela Vista (SC), na noite deste domingo (27).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Van foi atingida de frente por um carro que vinha no sentido contrário. Segundo nota divulgada pelo grupo, um Volkswagen Gol realizava uma ultrapassagem indevida na estrada. Após a colisão, os dois veículos saíram da pista e caíram em um barranco.





Sete pessoas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros - sendo seis ocupantes da van e um do carro de passeio. Todos os integrantes da banda foram encaminhados ao Hospital São Camilo, em Concórdia (SC), com ferimentos leves, e foram liberados. Não há informações sobre o estado de saúde do motorista do carro.





A vocalista da banda, Tácia Holdefer, fraturou o nariz. Nas redes sociais, ela afirmou que já está em casa e tentando assimilar o que aconteceu. "Meu nariz está fraturado, então não estou conseguindo respirar direito. Terei que consultar com o otorrinolaringologista para ver como iremos proceder", contou.





Olmar Kulmann, outro cantor do grupo, também recorreu às redes sociais para tranquilizar os fãs. "Estamos todos bem. Só passando aqui para agradecer as mensagens", disse.





O sanfoneiro e tecladista da banda, Yuri Chaves, também foi uma das vítimas no acidente. Nas redes sociais, ele anunciou que estava em casa. "Nasci de novo - só agradecer!".





A reportagem procurou a Polícia Militar Rodoviária para saber a dinâmica do acidente. Quando houver uma resposta, esta matéria será atualizada.