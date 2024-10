Um homem de 49 anos morreu baleado após troca de tiros no Complexo de Israel, Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira (23/10). Genilson Eustáquio Ribeiro era motorista de caminhão e teve uma perfuração no crânio. Ele chegou a ser entubado e entrou em cirurgia, mas não resistiu. O tiroteio feriu outras três pessoas, além de fechar a Avenida Brasil e causar engarrafamentos.

Na tentativa de impedir a chegada de policiais militares em pontos estratégicos do Complexo de Israel, criminosos atearam fogo em carros e em barricadas para dificultar a ação da PM. Uma escola da região e postos de saúde foram fechados, além de uma das maiores avenidas do país, a Avenida Brasil, que ficou interditada de modo intermitente ao longo da manhã, gerando engarrafamentos. Segundo o Rio Ônibus, mais de 20 linhas de ônibus foram afetadas com o fechamento da via.

Segundo a porta-voz da Polícia Militar, Claúdia Moraes, ao iniciar a operação, as tropas policiais se depararam com valas cavadas pelos criminosos, que apresentaram forte resistência durante a intervenção.

As tropas enfrentaram forte resistência dos criminosos e dificuldade de avanço no terreno por causa das valas. Há relatos de que criminosos saíram atirando na tentativa de fuga e que, por isso, houve a necessidade de interrupção do fluxo da Avenida Brasil e dos ramais da Supervia.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro