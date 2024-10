Um carreta perdeu o freio e tombou em cima de uma van de turismo no domingo (20/10), na BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná

Uma carreta perdeu o freio e tombou em cima de uma van de turismo no domingo (20/10), na BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná, matando nove pessoas. O acidente causou a morte de sete atletas do projeto social Remar para o futuro, do Rio Grande do Sul. O treinador e o motorista da van também perderam a vida na colisão.

Os jovens retornavam para Pelotas (RS) após participarem de uma competição em São Paulo, onde conquistaram sete medalhas no Campeonato Brasileiro Unificado. A Prefeitura de Pelotas decretou luto de sete dias. As vítimas ainda não foram identificadas.







Os corpos, quando retirados, serão encaminhados para o Instituto Médico Legal em Curitiba. A pista está interditada no sentido Santa Catarina para trabalho de içamento do caminhão, verificação do número total de vítimas e perícia.

"Por estar sendo utilizado guindaste que demanda tempo para desmontagem, mesmo após a operação de retirada dos veículos a rodovia deverá seguir interditada por mais 1h30", informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF).



Um adolescente de 17 anos foi socorrido com vida da van. Ele foi encaminhado para o hospital com ferimentos leves para o Hospital São José, em Joinville. O motorista da carreta também foi socorrido e não corre risco de morte. Ele transportava um container, segundo a Polícia Rodoviária Federal.

O governador Eduardo Leite disse que recebeu a notícia do acidente com "imensa tristeza" e lamentou a morte dos jovens atletas.





"Eles estavam representando nosso Estado com muita honra e talento. Esses jovens eram exemplos de dedicação, superação e orgulho para todos nós. Estavam no auge de suas carreiras, conquistando medalhas e levando o nome do nosso Rio Grande ao topo em uma competição de grande relevância nacional, o Campeonato Brasileiro Unificado, disputado em São Paulo", declarou.

Eduardo Leite também afirmou que já entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública para que se mobilize junto às autoridades do Paraná, "oferecendo todo o apoio necessário às famílias e garantindo que tudo que estiver ao nosso alcance seja feito neste momento tão doloroso".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

A deputada federal Fernanda Melchionna (PSol-RS) também lamentou e prestou solidariedade aos familiares dos jovens. "Hoje amanhecemos com a triste e terrível notícia do acidente envolvendo a Van da equipe do remo de Pelotas. Os jovens retornavam ao estado após competição em São Paulo quando a Van foi atingida por um caminhão. Meus sentimentos e solidariedade aos familiares e amigos, desejo força nesse momento de tanta dor", ressaltou a parlamentar.