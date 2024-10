Criminosos sequestraram sete ônibus na manhã desta quarta-feira (16) para usar os coletivos como barricada na Estrada do Itanhangá, na zona oeste do Rio.

A via foi interditada nos dois sentidos. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os ônibus atravessados na pista. A Estrada do Itanhagá também dá acesso às comunidades da Muzema, Tijuquinha e Rio das Pedras.





Todas as linhas que circulam pela região estão sofrendo desvios de itinerário. As informações são da Rio Ônibus.





Equipes do Bope (Batalhão de Operações Especiais) estão atuando na comunidade da Tijuquinha. A operação está em andamento. De acordo com o comando do batalhão, até o momento não há saldo operacional da ocorrência.





O objetivo da operação, segundo a polícia, é evitar disputas territoriais entre grupos rivais na região. Em nota, a Polícia Militar do Rio de Janeiro informou que durante a ação, criminosos atravessaram ônibus na principal via da região, a fim de atrapalhar a operação que está em curso.





Policiamento foi reforçado na região. Policiais do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) e do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (RECOM) estão reforçando o policiamento no entorno da comunidade, além de auxiliarem na desobstrução da via.





Ao menos 130 ônibus foram sequestrados nos últimos 12 meses. "A recorrência dos casos reiteram a necessidade de ações efetivas por parte das autoridades de segurança pública do Rio de Janeiro. É preciso, com urgência, garantir o direito de ir e vir do cidadão", diz nota enviada pela Rio Ônibus.