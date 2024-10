Uma publicação compartilhada por £uX (@lulusantosoficial)







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por £uX (@lulusantosoficial)

">





Olivetto "nos fez ter orgulho do Brasil", diz Wilson Simoninha. O cantor classificou o publicitário como alguém que teve um papel além de revolucionar a publicidade. Simoninha destacou a atuação do publicitário como determinante para a cultura do país. "Que privilégio ter crescido no seu tempo, ter trabalhado com ele e de me tornar seu amigo", escreveu.

Uma publicação compartilhada por Wilson Simoninha (@wsimoninhaoficial) Ver essa foto no Instagram







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wilson Simoninha (@wsimoninhaoficial)

">





O ator Lúcio Mauro Filho também prestou sua homenagem. "Washington Olivetto, gênio da publicidade mundial, orgulho do Brasil", escreveu em sua conta no Instagram.

Famosos destacam a presença da notícia nos principais jornais. A jornalista Barbara Gancia destaca que Olivetto "ficará muito decepcionado" se o seu falecimento não for manchete do The New York Times. "neste domingo (13) ele nos deixa e certamente vai ganhar páginas e mais páginas descrevendo sua vitoriosa trajetória profissional e sua verve e humor pessoais", reforça Lulu Santos.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Criador de comerciais memoráveis, como o primeiro sutiã de Valisère e cachorrinho da Cofap, Washigton Olivetto era um dos maiores nomes da propaganda brasileiro e um dos publicitários mais premiados de todos os tempos.