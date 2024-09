As autoridades recomendam que, ao ganhar na mega-sena ou qualquer outra loteria esportiva, não conte para ninguém e mantenha a sua vida normal, para que ninguém desconfie.

O prêmio da Mega-Sena, que já alcançava quase R$ 55 milhões vai aumentar outra vez. No sorteio deste sábado (14/9), nenhuma aposta acertou as seis dezenas. No próximo sorteio, na terça-feira (17/9), o prêmio vai chegar a R$ 82 milhões. O concurso 2774 teve os seguintes números sorteados: 06 - 16 - 22 - 24 - 38 - 50.

No sorteio da Mega desta noite, 66 apostas acertaram cinco dezenas e faturaram R$ 60.519,72, entre elas, quatro apostas de Minas Gerais – Contagem, Coronel Fabriciano, Diamantina e Juiz de Fora. A quadra teve 4.967 ganhadores, que vão receber R$ 1.148,81.





Além da Mega-Sena, a +Milionária, que contava com prêmio de R$ 10 milhões, também acumulou e vai a R$ 11 milhões. Também sem ganhadores, a Quina chega a R$ 9 milhões no sorteio de segunda-feira (16/9).

A Caixa Econômica Federal também sorteou os concursos 3195 da Lotofácil, 2143 da Timemania e 964 do Dia da Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.