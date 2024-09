Alunos de escola estadual perto da fábrica ficaram intoxicados com o forte cheiro vindo do vazamento de cloro

Um vazamento de cloro da fábrica Katrium, antiga Panamericana, em Honório Gurgel, na Zona Norte do Rio de Janeiro, deixou pelo menos 14 alunos de uma escola estadual intoxicados na manhã desta sexta-feira (13/9).

Bombeiros foram acionados por volta das 9h40 para a Rua Porto Feliz, número 85. Três quartéis foram empenhados para socorrer as vítimas: Guadalupe, Irajá e Campos Elíseos. Os brigadistas contaram também com o apoio de ambulâncias do Samu.

Muitos alunos da Escola Estadual Silvio Romero passaram mal por conta do vazamento de cloro da fábrica que fica bem próxima à escola. Segundo relatos, o episódio ocorreu por conta de uma explosão dentro da fábrica. Os alunos tiveram que sair às pressas do colégio e muitos passaram mal, com o olho lacrimejando e sentindo falta de ar.

Onze crianças foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros sem maior gravidade e não precisaram ser levadas à unidades de saúde. Outras três garotas foram atendidas pelo Samu e encaminhadas para a UPA de Marechal Hermes. As vítimas se encontram na unidade em estado estável de saúde.



Em nota, a Katrium Indústrias Químicas informou que na manhã de hoje houve um vazamento de cloro que foi imediatamente contido pela brigada de emergência da empresa.

"Entretanto, por se tratar de um gás que se espalha com o vento, alguns moradores do entorno e, mais especificamente, crianças da Escola Municipal Silvio Romero precisaram de atendimento, com auxílio do Corpo de Bombeiros e das unidades de saúde da região. A empresa prestou todo o suporte necessário para o atendimento às pessoas afetadas", diz a nota.

A empresa ressaltou que, "uma vez controlado o vazamento e garantida a segurança dos funcionários e vizinhos, a operação será retomada. As apurações do incidente já começaram a ser realizadas para garantir a segurança de todos".