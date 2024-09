O padre Fabrício Rodrigues morreu na noite desta quinta-feira (12/9) vítima de um acidente de moto na Rodovia Transamazônica (BR-230), na altura de São João do Araguaia (PA), aos 29 anos. O sacerdote ganhou notoriedade após nas redes sociais devido um ataque de riso durante uma live em 2020.

Segundo informações da policia civil do estado, o padre pilotava uma moto quando bateu em um cavalo, que atravessava a via. "Perícias foram solicitadas e o caso foi registrado na delegacia de São Domingos do Araguaia", informou a corporação.

A prefeitura de Marabá, em nota, lamentou a morte. No comunicado, ela frisou o carinho da comunidade católica em relação a ele, além de sua notoriedade nas redes sociais. A diocese de Marabá também prestou suas condolências a amigos e familiares.

O corpo do padre será transladado da paróquia Bom Pastor, onde atuava como pároco, após uma missa programada para as 15h, para a paróquia Sagrada Família, localizada na avenida Brasil. O velório ocorre no sábado (14/9), com uma missa agendada para as 8h no mesmo local, seguido do sepultamento às 10h no cemitério municipal na Folha 29, em Nova Marabá.

Fabrício, que também era cantor e um estimado escritor na região, conquistou uma base de quase 600 mil seguidores nas plataformas sociais, onde compartilhava vídeos e conteúdos de natureza religiosa.