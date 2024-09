Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra um padre expulsando um casal da igreja porque seu bebê estava fazendo barulho demais durante a missa. O registro mostra que a mãe tentou argumentar, mas que não adiantou. O caso aconteceu em Tlaxcala, no México.





Nas imagens é possível ver uma mulher carregando o filho, que está bastante inquieto, fazendo barulho e chorando. Ela e o marido tentam acalmá-lo, enquanto o padre olha feio para a cena. O religioso até tenta continuar com a cerimônia, mas pede para que o coral pare.





Depois, ele faz sinal para o casal sair do templo. "Você está me expulsando por que meu bebê está agitado?", pergunta a mulher. Ela e o padre começam a discutir e o religioso compara a situação com o incômodo causado por crianças em bares e cinemas.

Isso causou mais raiva na mãe, que disse que não sairia da igreja porque, na Bíblia, em nenhum lugar diz que crianças não são bem-vindas na Casa de Deus. “Quando você me disser que os bebês não podem entrar na casa de Deus, eu irei embora. Não vou prestar atenção às suas palavras. Por causa de padres como você, as pessoas param de ir às igrejas”, brada.





“Você está nos incomodando com seu bebê. Agora, para ouvir o evangelho você teria que se levantar. Em nenhum momento você demonstrou sentimento de amor católico. O padre, representante de Deus, está pedindo para você sair um pouco com seu bebê, mas em nenhum momento você fez isso e está desrespeitando a casa de Deus”, grita o padre.





Mesmo assim, a mulher não sai do lugar. “Não estou desrespeitando a casa de Deus, você faz isso afugentando uma criança”, acusa. Por fim, o marido e pai da criança pede à esposa que a família se retire e os três saem.





Nas redes sociais, os pais contaram que nunca tinham ido à uma missa celebrada por aquele padre e que só queriam se sentir perto de Deus.