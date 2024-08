Um padre foi preso por produzir metanfetamina na casa paroquial em que mora, na Áustria. O caso aconteceu na semana passada e ganhou repercussão por conta da semelhança com a série “Breaking Bad”. O homem de 38 anos não foi identificado.





A polícia austríaca compareceu à casa paroquial por ordem do Ministério Público local, após denúncia de um paroquiano. Durante a operação, os policiais apreenderam produtos químicos para a produção de drogas ilegais, bem como equipamentos de laboratório. “Acredita-se que o acusado os tenha usado para produzir metanfetamina para depois vendê-la”, disse um porta-voz da corporação em entrevista coletiva.





As autoridades disseram que o laboratório estava nos estágios iniciais de produção quando foi fechado. Após ser preso, o padre admitiu que produziu a droga no local. Um iraquiano de 30 anos também foi preso, mas não foi divulgada a ligação dele com o religioso. Os dois homens foram presos preventivamente.





O padre pertence à Arquidiocese de Varsóvia, na Polônia, mas, desde 2021, servia à Diocese de St. Pölten, na Áustria. O polaco foi desligado da diocese e proibido de participar de qualquer trabalho pastoral no local.





A diocese planeja “tomar as medidas legais e canônicas necessárias” em breve, afirmou. A natureza exacta destas medidas permaneceu obscura.





A Arquidiocese de Varsóvia, que é a liderança da Igreja Católica na Polônia, foi informada da prisão. “As autoridades diocesanas tomarão em breve as medidas legais e canônicas necessárias, em coordenação com a diocese na Áustria”, declarou um porta-voz à imprensa local.