A tragédia com o avião ATR 72-500 da Voepass, que caiu em Vinhedo (SP), na tarde dessa sexta-feira (9/8) provocou luto e consternação na Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioestes), sediada em Cascavel (PR). Morreram no acidente aéreo quatro professores e duas médicas da instituição e ainda duas ex-alunas da universidade.

A Voepass confirmou na manhã deste sábado (10/08) mais uma vítima do acidente. Com isso aumentou para 62 o número de mortas da queda do avião, que saiu de Cascavel com destino ao Aeroporto de Guarulhos (SP). Não houve sobreviventes.

“Hoje, o Dia que marca a data mais triste na história da Unioeste e do Hospital Universitário do Oeste do Paraná expressamos os mais sinceros sentimentos de solidariedade e apoio à famílias e aos seus amigos”, divulgou a direção da Universidade paraense em nota de pesar.

Conforme a nota, morreram no acidente do avião da Voepass os professores da instituição Deonir Secco (do curso de Engenharia Agrícola em Cascavel), Edilson Hobold (do curso de Educação Física em Marechal Cândido Rondon) e Raquel Ribeiro Moreira (do Programa de Pós-Graduação e Letras em Cascavel), o professor aposentado e médico José Roberto Leonel Ferreira, do Hospital do Oeste do Paraná (HUOP), além das médicas Sarah Sella Langer e Mariana Comiram Belim, também vinculadas ao hospital da universidade.

Ainda estão entre as vítimas da tragédia as ex-alunas das Unioeste Ana Carolina Redivo (formada em Administração) e Hadassa Maria da Silva (graduada em Ciências Contábeis).