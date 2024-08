Baleia Jubarte morta na praia do Recreio, nesta quinta, dia 08 de Agosto, no Rio de Janeiro

(UOL/FOLHAPRESS) - Uma filhote de baleia-jubarte foi encontrada morta nesta quinta-feira (8), na praia do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio.





Animal, com cerca de 7,4 metros e aproximadamente 15 toneladas, foi localizado na altura do Posto 9. As informações são da Comlurb, empresa de limpeza urbana da capital.

Banhistas que passavam pelo local registraram a cena. Nas imagens, é possível ver a baleia encalhada e morta na areia. Ainda não há informações sobre a causa da morte do animal.





Animal será removido para o Centro de Tratamento de Resíduos, em Seropédica. O serviço de remoção do animal está em andamento. Segundo a Comlurb, o recolhimento será feito por dez garis, uma pá carregadeira, três tratores de praia e um trator esteira.





As baleias-jubarte estão em todos os oceanos e mares do planeta e percorrem até 25 mil quilômetros por ano em suas migrações. No Brasil, elas podem ser vistas entre maio e novembro, antes de retornarem à Antártica para se alimentar, segundo Thiago Ferrari, da ONG Amigos da Jubarte, que organiza expedições em parceria com a prefeitura de Niterói.





Ferrari diz que a espécie quase foi extinta no fim da década de 1980, devido à caça. Mas graças à proibição em vários países do mundo, entre eles o Brasil, e aos esforços de várias ONG, a população cresceu para 30 mil indivíduos e reocupa áreas das quais havia desaparecido.