SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um vídeo mostra a última apresentação do fisiculturista que morreu horas após a competição em Navegantes (SC).





A irmã de Antônio Souza compartilhou a gravação pelas redes sociais. ''A última competição dele em Santa Catarina antes dele sair do palco e vir a óbito, meu Deus'', publicou Marya Braz emocionada.





O fisiculturista, de 26 anos, aparece fazendo poses para serem avaliadas pelos juízes. Ao fundo, a plateia o ovaciona e o aplaude, torcendo pelo competidor. O vídeo também mostra Antônio pedindo apoio do público.





A última exibição também foi publicada pela esposa. ''A vida pode ter acabado, mas meu amor vai ser para sempre, sua partida deixou um vazio'', escreveu Yone Silva.





Antônio foi velado na terça (6). O enterro ocorreu na capital amazonense e a família agradeceu aos que estiveram presente.





Antônio Leso Brás de Souza passou mal após se apresentar no Navega Open. O jovem, que era natural do Amazonas, viajou ao estado do Sul para participar do evento. Ele subiu ao palco no sábado (3), mesmo dia em que morreu.





Amigos relataram nas redes sociais que a morte dele foi causada por uma parada cardíaca. O UOL buscou a Polícia Civil de Santa Catarina para saber como o óbito foi registrado e aguarda retorno sobre o assunto.





Antes de morrer, Antônio publicou fotos e vídeos do preparo para a competição. Ele afirmou que estava "seco", procedimento que costuma ser resultado do consumo de diuréticos para melhor desempenho. "'Vamos partir para a pesagem e vai dar tudo certo. Seco 'nós tá', né? Vamos para a pintura", disse.





Organização do evento lamentou morte. A São Paulo Fisiculturismo e Fitness publicou uma nota de pesar informando sobre o ocorrido. "Nossos sentimentos aos familiares e amigos por essa perda inestimável", afirmou a organização.





Corpo foi levado de Santa Catarina até o Amazonas. Nas redes sociais, a esposa do homem, Yone Silva, informou que a federação de fisiculturismo providenciou o transporte do corpo de Itajaí (SC) até Manaus.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia https://whatsapp.com/channel/0029Va8e466AO7RPLL06EL2h