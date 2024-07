Fábrica clandestina de cigarros em Paty do Alferes, no Sul Fluminense

Seis paraguaios foram resgatados, por policiais militares, em condições análogas à escravidão em uma fábrica de cigarros em Paty do Alferes, no Sul do Rio de Janeiro, nessa quarta-feira (24/7). Eles estavam morando no local e trabalhavam em jornada excessiva.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes, ao chegarem no local, foram recebidos a tiros. Dois suspeitos que efetuaram os disparos fugiram. Diversas caixas com cigarros clandestinos. Ao todo, mais de um milhão de cigarros foram apreendidos.

Ainda segundo a corporação, os paraguaios não recebiam nenhum dinheiro e eram obrigados a trabalhar em troca de comida. Em depoimento, eles afirmaram que homens armados faziam a segurança do local e não os deixavam sair.

Os suspeitos que fugiram ainda não foram identificados. O caso foi registrado na 96ª DP.