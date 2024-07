A reação de um paciente viralizou nas redes sociais ao ter o ombro de volta no lugar. O médico ortopedista gravou o atendimento e o que se destaca no vídeo, dividido em duas partes, é o grito de felicidade de Éder quando percebeu que o membro superior não estava mais deslocado. As gravações reúnem, juntas, mais de 24 milhões de visualizações no TikTok.

No vídeo, Éder diz que sofreu um acidente de moto e já havia tentado voltar o ombro, mas sem sucesso. Ele afirma que achou que não tinha mais solução.





O médico pede que o paciente se sente na cadeira e passe o braço por cima do encosto, ele comenta o tempo todo que dói.

O médico pressiona o braço de Éder, que estava nervoso e apreensivo, para baixo e tentando fazer com que ele relaxe. Ele não acredita que vá dá certo e diz que se conseguissem o procedimento ia ficar marcado na história. Até que, em um movimento rápido da enfermeira, o ombro volta para o lugar e o paciente grita um “AI”, sorrindo e sem acreditar.