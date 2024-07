Na próxima terça-feira (9/7) será feriado em todo estado de São Paulo. A celebração marca o dia 9 de julho de 1932, dia da Revolução Constitucionalista, movimento armado liderado por tropas paulistas contra o governo de Getúlio Vargas.





A data foi oficializada como feriado em março de 1997, através da Lei 9.497, sancionada pelo então governador Mário Covas, determinando que 9 de julho é feriado em todo estado, e não ponto facultativo.





Neste ano, por cair em uma terça-feira, a véspera do feriado foi considerada ponto facultativo, então os paulistas tiveram a oportunidade de mais um “feriadão”.

Saiba mais sobre a Revolução Constitucionalista de 32

São Paulo se revoltou contra Getúlio Vargas. Cansados do governo e sem uma nova constituição desde 1930, os paulistas pegaram em armas.







Era o fim da "República do Café com Leite", onde São Paulo e Minas Gerais dominavam a política. Getúlio, militar gaúcho, chegou ao poder em 1930 e nomeou interventores para governar os estados. Em São Paulo, o interventor João Alberto Lins de Barros só aumentou a insatisfação.





No dia 23 de maio de 1932, a faísca acendeu. Um grupo se manifestou na sede do Partido Popular Paulista (PPP) e a revolta tomou conta do estado. O povo paulista aderiu, mas o apoio de outros estados foi fraco e as armas internacionais não chegaram.





Após três meses de guerra, São Paulo foi derrotado. Mais de 600 combatentes morreram, segundo dados oficiais. A Revolução Constitucionalista não alcançou seus objetivos, mas marcou a história brasileira, principalmente o povo paulista.