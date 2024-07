Três adolescentes invadiram a cabine de controle e se “divertiram” com a buzina de um trem, em movimento, da SuperVia. Gravada pelo trio, a cena viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira (5).

Nas imagens, é possível ver que um deles senta no lugar do maquinista, enquanto outro fica em pé. O terceiro, mais incentivador do grupo, começa a andar pela cabine e toca a buzina do veículo. Com o trem em movimento, o adolescente ainda coloca a cabeça para fora da porta, que aparece aberta no vídeo.

PUBLICIDADE

Assista:

Por meio de nota, a Supervia informou que no caso em questão, houve um vandalismo da cabine oposta a do maquinista que operava a viagem. Ou seja, os vândalos estavam na outra extremidade do trem. Assim que foi percebida a ação, a equipe de segurança foi acionada.

A Supervia disse ainda que está apurando o caso, inclusive com assessoria jurídica, por se tratar de uma grave violação das normas exigidas dentro de um transporte público.