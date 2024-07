Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena 2746, sorteada nesse sábado (6/7). Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa é que chegue a R$ 9 milhões no próximo sorteio, marcado para quarta-feira (10/7).

A Mega-Sena 2746 teve as seguintes dezenas sorteadas: 22 - 27 - 30 - 43 - 51 - 56.

Entre as 35 apostas que acertaram cinco dezenas, uma foi realizada em Timóteo, no interior de Minas Gerais. O apostador vai receber R$ 63.470,58.







Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.





Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.