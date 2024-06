Caminhão explodiu no centro de uma rua de Vila Isabel, no Rio

(Com Thaís Nascimento - Rádio Tupi)

Agentes do Corpo de Bombeiros foram acionados, na manhã desta sexta-feira (21) para atender a ocorrência de uma explosão de um caminhão-tanque em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio.



Segundo informações de bombeiros, o caminhão, utilizado para transportar combustíveis, estava na Rua Gonzaga Bastos, na altura do Boulevard 28 de Setembro, com o tanque vazio. Por isso, a explosão não teria gerado chamas. Ainda não há informações sobre o que causou o acidente. Ninguém se feriu.



Agentes da CET-Rio estão no local orientando os motoristas.Há reflexos no trânsito no entorno.



A explosão causou estragos na região. Vidros de prédios e carros estacionados no trecho da via ficaram destruídos. É possível observar também galhos de árvores caídos e peças do caminhão espalhados pela rua.

Rua ficou com galhos de árvore espalhados, assim como parte do caminhão que explodiu WhatsApp Tupi



“Estava chegando no trabalho quando houve a explosão. O transformador também explodiu e as peças voaram pra cima do meu carro. Quando me abaixei, vi que o retrovisor estava quebrado, olhei para ver se tinha alguma coisa errada comigo, mas estava normal”, disse Odair Cândido, técnico de TV que estava a caminho do trabalho quando aconteceu a explosão.

Vidros e grades de um prédio ficaram destruídos na explosão do caminhão WhatsApp Tupi



Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Guarda Municipal e Comlurb estão no local, isolado para perícia.