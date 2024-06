SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um idoso de 77 anos morreu após levar um chute no peito quando tentava atravessar a rua em Santos (SP).





César Fine Torresi cruzava a rua de mão dada com o neto quando um carro quase o atropelou, segundo testemunhas. Após o idoso bater com a mão no capô do carro, houve um desentendimento, o motorista desceu do veículo e o golpeou com os pés na região do peito. O caso foi registrado na rua Pirajá da Silva na tarde do sábado (8).





O idoso bateu a cabeça ao cair no chão, segundo a Polícia Militar. Um médico que passava pelo local prestou os primeiros socorros e acionou o Samu. César foi socorrido à UPA Leste, segundo familiares.





Na UPA, o idoso teve paradas cardíacas e morreu. Ele também teve um quadro de traumatismo craniano, informaram os parentes de César. O caso foi registrado como lesão corporal seguida de morte.





O homem de 39 anos foi detido em flagrante, informou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. O nome dele não foi divulgado pela polícia e a reportagem tenta identificar a defesa.