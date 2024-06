Luiz Marcelo Antônio Ormond foi encontrado morto no dia 20 de maio

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro já sabe que o empresário Luiz Marcelo Antônio Ormond, 45, abriu uma conta bancária conjunta com a namorada Julia Andrade Cathermol Pimenta, 29, dias antes da morte. Julia é a principal suspeita do crime.





Para a polícia, Ormond foi morto após Julia misturar 50 comprimidos de morfina a um brigadeirão. Vídeos obtidos pela Polícia Civil mostram Ormond "grogue e sonolento" no elevador, segundo o delegado Marcos Buss, titular da 25ª DP (Engenho Novo), que investiga o caso.





A investigação aponta que o motivo do crime era financeiro. Segundo o delegado, Julia queria furtar os bens de Ormond para vendê-los e quitar uma dívida de cerca de R$ 600 mil que tinha com Suyany Breschak, uma cigana que faz trabalhos espirituais.





A defesa de Suyany, representada pelo advogado Clhysthom Thayllon, afirma que ela não teve participação no crime. A defesa de Julia Pimenta não foi encontrada pela reportagem para comentar o caso.





Suyany Breschak, 27, está presa preventivamente por homicídio. Ela é suspeita de ter ajudado na morte de Ormond. Para a polícia, Suyany sabia de todo o plano.

Julia Andrade Cathermol Pimenta é a principal suspeita do crime Reprodução





Para pagar a dívida com Suyany, Julia, de acordo com os investigadores, roubou telefones celulares, computador, duas pistolas e um carro que pertenciam a Ormond. O carro estava em Cabo Frio (RJ) e teria sido vendido a R$ 75 mil.





O veículo foi encontrado com um homem que acabou detido por receptação, mas depois foi liberado. Ele é namorado de Suyany. O homem chegou a apresentar um documento escrito à mão, que, segundo ele, teria sido assinado pela vítima, transferindo o bem. O celular e o computador de Ormond também estavam com o homem.





As duas pistolas não foram encontradas. Suyany teria tentado vendê-las, assim como o carro, em aplicativos de troca de mensagens.





Conforme a polícia, Ormond abriu uma conta bancária conjunta com Julia dias antes da morte. Essa informação, segundo os investigadores, foi contada pela namorada em depoimento no dia 22 de maio ?ela foi liberada logo depois.





Imagens de câmeras de segurança mostram Julia indo ao condomínio para supostamente buscar o cartão dessa conta, que foi entregue por correspondência quando Ormond já estava morto.





Suyany, em depoimento à polícia, disse que Julia era garota de programa e mantinha um relacionamento com outro homem, além de Ormond, e que alternava os encontros ao longo da semana.





Testemunhas disseram à polícia que Ormond e Julia se conheciam há anos, mas que se aproximaram nos últimos dois meses. Em 24 de abril, Ormond chegou a publicar no Facebook que estava casado.