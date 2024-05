Nove cidades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina (veja lista abaixo) estão sob alerta para risco de neve nesta terça-feira (28/5). Dos municípios gaúchos, pode nevar em Bom Jesus e São José dos Ausentes, cidades atingidas pelas enchentes que assolam o estado há um mês.

O alerta foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), às 5h desta terça, e é válido até às 12h. Segundo o órgão nacional, há pequeno risco de acidentes, mas a espessura da neve pode chegar a 5 cm. O Inmet recomenda que em caso de necessidade, a Defesa Civil (199) seja acionada.

De acordo com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, cerca de 30 casas de Bom Jesus tiveram danos devido às chuvas do final de abril. A prefeitura do município cancelou eventos que ocorreriam nesta terça (28) devido às condições climáticas. Já São José dos Ausentes, vizinho de Bom Jesus, teve poucos danos.

Confira as cidades que pode ter neve nesta terça: