A influenciadora Virgínia Fonseca está envolvida em mais uma polêmica com sua marca de cosméticos, a We Pink. Dessa vez, foram os body splashes, perfumes com fragrâncias mais leves, que desagradaram o público. O caso viralizou quando a influenciadora Ana Duarte compartilhou um vídeo em que teve ânsia de vômito ao cheirar um dos aromas.







Ana mostrou ao público que comprou quatro body splashes da linha ‘Candy’ da marca, inspirada em doces. Ela começa dizendo que estava ansiosa, já que gosta de perfumes mais adocicados. Logo no primeiro, a Colônia Body Splash Waffle, veio o problema. Ao aproximar o frasco do nariz, Ana já demonstra que não gostou. Mas, ao borrifar o produto, ela começa a sentir enjoo. “Não dá, é intragável”, diz, mostrando que chegou a ficar com os olhos lacrimejados.









Segundo a influenciadora, o produto é excessivamente doce. “O que eu vou fazer com aquele body splash? Não tenho nem coragem de dar para os outros”, comenta. Ana também experimentou os perfumes inspirados em marshmallow, cookie e chocolate.





Ana não é a única a reclamar do cheiro. “Isso aqui não tem como usar”, reclamou uma internauta. Outra chega a chorar após sentir o aroma. “Não posso dar isso nem para minha pior inimiga”, diz.





A marca define a Colônia Body Splash Waffle como uma essência que “abre com vibrantes amêndoas e frutas suculentas, recheada com notas florais e um toque cremoso de manteiga, finalizando de forma doce e marcante, que evoca a essência de waffle coberto de morangos”. O item é vendido por R$ 99 em uma embalagem de 200 ml.





Virgínia não comentou a polêmica, que ganhou força nas redes sociais. Ela continua divulgando os produtos, dizendo que tem ótima fixação e frescor.