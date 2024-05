A Polícia Federal prendeu, na manhã desta terça-feira (28) um homem de 47 anos que armazenava mais de cinco mil arquivos com cenas de abuso sexual infantil, em Queimados, na Baixada Fluminense.





No computador do homem, que foi preso em flagrante, os agentes encontraram mais de 3 mil fotos e 1.500 vídeos com cenas de abuso sexual.

A operação desta terça tem como objetivo cumprir dois mandados de busca e apreensão em casas nos municípios de Queimados e Belford Roxo. O segundo suspeito ainda não foi preso.





As investigações da Polícia Federal começaram em abril deste ano, quando agentes identificaram usuários de internet que estavam armazenando e disseminando fotos e vídeos com abuso sexual infanto-juvenil.